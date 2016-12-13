У ФСБ заявили, що Україна "активізувала підготовку диверсій" в Криму

У російському ФСБ заявляють, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій з реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму".



Про це на засіданні Національного антитерористичного комітету сказав директор ФСБ, голова Національного антитерористичного комітету Олександр Бортніков, передає у вівторок РИА Новости.



"До активних дій з підготовки та реалізації терористичних задумів у Криму перейшли українські державні органи і радикальні організації", – сказав Бортніков.



"У цьому році ФСБ Росії нейтралізовані дві українські диверсійні групи, які планували напади на життєво-важливі об'єкти півострова", – нагадав він.



Як повідомлялося, останнім часом почастішали повідомлення ФСБ РФ про затримання "українських диверсантів" у Криму.



У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.



Там відзначали, що російські спецслужби намагаються дискредитувати українських військових і звинуватити Україну в нібито агресивних діях і показати нібито власну ефективність.



За словами спікера Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, такий "успіх" ФСБ, пояснюється тим, що на території Криму залишилося багато колишніх військовослужбовців, які вже давно залишили службу, вийшли в запас, проживають зі своїми сім'ями і займаються своїм бізнесом.



Їх особові справи залишилися в військових комісаріатах і їх дуже легко використовувати для імітації боротьби з тероризмом.