У ФСБ заявили, що Україна "активізувала підготовку диверсій" в Криму

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Вівторок, 13 грудня 2016, 14:07

У російському ФСБ заявляють, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій з реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму".

Про це на засіданні Національного антитерористичного комітету сказав директор ФСБ, голова Національного антитерористичного комітету Олександр Бортніков, передає у вівторок РИА Новости.

"До активних дій з підготовки та реалізації терористичних задумів у Криму перейшли українські державні органи і радикальні організації", – сказав Бортніков.

"У цьому році ФСБ Росії нейтралізовані дві українські диверсійні групи, які планували напади на життєво-важливі об'єкти півострова", – нагадав він.

Як повідомлялося, останнім часом почастішали повідомлення ФСБ РФ про затримання "українських диверсантів" у Криму.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.

Там відзначали, що російські спецслужби намагаються дискредитувати українських військових і звинуватити Україну в нібито агресивних діях і показати нібито власну ефективність.

За словами спікера Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, такий "успіх" ФСБ, пояснюється тим, що на території Криму залишилося багато колишніх військовослужбовців, які вже давно залишили службу, вийшли в запас, проживають зі своїми сім'ями і займаються своїм бізнесом.

Їх особові справи залишилися в військових комісаріатах і їх дуже легко використовувати для імітації боротьби з тероризмом.

Теми: Крим
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IP: 46.200.108.---sensor+213.12.2016 14:47
Типичная хуцпа.

ФСБшным нацюкам и фашам нечего предложить жителям Крыма кроме вот этого вот для "сплочения" и профилактики сомнений в их выборе 2014.
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