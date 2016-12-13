Пєсков вдав, що не бачив найманця Вагнера на прийомі у Путіна

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Вівторок, 13 грудня 2016, 14:31

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг сказати, чи був на прийомі в Кремлівському палаці Дмитро Уткін, відомий як Вагнер, який за повідомленням ЗМІ брав участь у бойових діях в Донбасі.

Про це у вівторок повідомляє російське агентство "РИА Новости".

"Мені потрібно буде перевірити список запрошених. Я так не можу приблизно сказати. Я перевірю і повідомлю вам", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання підтвердити повідомлення про те, що Уткін брав участь в прийомі Героїв 9 грудня у Георгіївському залі Кремля і в якій якості.

Як відомо, навесні 2016 року російське видання "Фонтанка" писало, що в Росії існує умовно приватна військова компанія "ПВК Вагнера", яка відправляла воювати людей на Донбас і в Сирію.

"Її втрати не входять в офіційну статистику, але це не заважає президенту Путіну нагороджувати російських найманців", - писало видання.

Умовна приватна військова компанія під командуванням людини з позивним "Вагнер", за інформацією "Фонтанки", з весни 2014 року діяла в Криму, а потім на території Луганської області.

Керує компанією підполковник запасу Дмитро Уткін, 46 років, позивний "Вагнер".

Єдине документальне підтвердження існування неформальної батальйону, який якимось чином визнається офіційними структурами, було знайдено у документах за підписом президента Росії.

 
Уткіна помітили на прийомі у Путіна
Скріншот: fontanka.ru

Як повідомив співрозмовник видання, всього у ПВК близько 600 осіб.

Напередодні ЗМІ повідомили, що командир приватної військової компанії "ПВК Вагнера" Дмитро Уткін, що воював на Донбасі і в Сирії, 9 грудня "засвітився" в Кремлі на святкуванні "Дня Героїв Вітчизни".

Теми: Путін Донбас бойові дії
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