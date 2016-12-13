В Раді поки не створили комісію щодо заяв Онищенка

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції ще не розглядав проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування політичної корупції в Україні.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова Комітету Єгор Соболєв.

"Комітет висловить свою позицію шляхом голосування. Буде некоректно з мого боку передбачати цю позицію. Я точно голосуватиму "за", – сказав він.

Напередодні група депутатів від Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком зареєструвала проект постанови про створення ТСК з питань розслідування політичної корупції в Україні. Раніше Ляшко заявляв, що така ТСК має розслідувати факти, оприлюднені нардепом від "Волі народу" Олександром Онищенком.

Зокрема, Онищенко стверджував, що він і депутат від БПП Ігор Кононенко брали участь у підкупах депутатів Ради в інтересах президента Петра Порошенка. Також він заявляв, що потратив 30 млн доларів для дискредитації уряду Арсенія Яценюка.