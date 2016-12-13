В Раді поки не створили комісію щодо заяв Онищенка

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Вівторок, 13 грудня 2016, 15:37

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції ще не розглядав проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування політичної корупції в Україні.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова Комітету Єгор Соболєв.

"Комітет висловить свою позицію шляхом голосування. Буде некоректно з мого боку передбачати цю позицію. Я точно голосуватиму "за", – сказав він.

Напередодні група депутатів від Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком зареєструвала проект постанови про створення ТСК з питань розслідування політичної корупції в Україні. Раніше Ляшко заявляв, що така ТСК має розслідувати факти, оприлюднені нардепом від "Волі народу" Олександром Онищенком.

Зокрема, Онищенко стверджував, що він і депутат від БПП Ігор Кононенко брали участь у підкупах депутатів Ради в інтересах президента Петра Порошенка. Також він заявляв, що потратив 30 млн доларів для дискредитації уряду Арсенія Яценюка.

Теми: Онищенко корупція
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Коментарі — 2
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IP: 46.119.253.---Polegayev Anatoliy13.12.2016 15:56
Порошенко так греб под себя власть, что окончательно потерял критичность к происходящему и заигрался, и как бы не пытался теперь этот скандал замять - ему обеспечена куча веселья.
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IP: 195.78.69.---Naim13.12.2016 15:40
Никто и не будет создавать!
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