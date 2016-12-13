У Кремлі назвали нового держсекретаря США "солідною людиною"

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Вівторок, 13 грудня 2016, 16:20

У Кремлі заявили, що обраний Дональдом Трампом держсекретар США Рекс Тіллерсон солідна і професійна людина, яка має добрі відносини з президентом РФ та іншими російськими представниками.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє "Інтерфакс".

"У російських представників, не лише у президента, хороші ділові відносини з цією людиною, і всіма він сприймається як досить солідна фігура зі своїми поглядами і точками зору", – сказав Ушаков.

Він нагадав про нагородження Тіллерсона російським Орденом Дружби.

"Солідна і дуже професійна людина", – додав він.

Відповідаючи на питання, чи збільшить це призначення шанси на відновлення двосторонніх відносин, Ушаков сказав: "Ми хочемо вийти з цього кризового стану, який не задовольняє, як ми вважаємо, російську сторону і американську сторону – безглузде становище, яке склалося між двома великими державами".

Ушаков запевнив, що Росія готова пройти свою частину шляху.

"Подивимося, як буде діяти нова адміністрації (США). Новій команді потрібно не тільки десь розсістися, але спочатку ще пройти "сито" сенату. Це теж не так просто", – сказав Ушаков.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп обрав главу нафтової корпорації Exxon Mobil Corp Рекса Тіллерсона, відомого своїми проросійськими заявами, наступним держсекретарем США.

Теми: Росія США
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IP: 193.254.220.---Taras Orel13.12.2016 16:41
Лизь-лизь
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