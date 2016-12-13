Інцидент зі спаленням у Польщі українського прапора розслідується – МЗС

649 переглядів
0
Вівторок, 13 грудня 2016, 16:28

Інцидент зі спаленням українського прапора у Варшаві під час ходи з нагоди 98-ї річниці незалежності Польщі ретельно розслідується польською стороною, але вже є підстави вважати це провокацією.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Ми дуже пильно за цим стежимо, з точки зору ставлення до українців в суспільстві, що важливо не стільки на політичному, а більше побутовому рівні", – запевнив він.

"Зараз ми якогось загрозливого сплеску не бачимо. Навіть нашумілий випадок зі спаленням українського прапора поляки зараз ретельно розслідують і станом на сьогодні ми схильні вважати, що це була усвідомлена провокація – це було зроблено прямо перед камерою, дуже показово, з конкретною метою організувати провокацію ", – сказав Клімкін.

Як повідомлялося, 11 листопада у Варшаві під час Маршу Незалежності група радикалів у масках демонстративно спалила прапор України.

15 листопада посол Польщі в Україні Ян Пєкло висловив думку, що спалення прапора було проросійською провокацією з метою зіпсувати взаємини між громадянами двох країн.

Теми: Польща провокації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Посол Польщі: "Мінський формат" не працює 13 грудня 2016, 11:51
У чергах на кордоні з Польщею майже 1000 авто 13 грудня 2016, 00:23
Україна попросить розслідувати інцидент на марші у Перемишлі 11 грудня 2016, 20:55
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Савченко: З Медведчуком незнайома, треба зустрітися
Приватизацію ОПЗ згортають, завод очолить екс-помічник Кононенка – джерело
Винуватцю аварії з фотографом Левіним не обмежували свободу. Поліція помилилась
Пєсков вдав, що не бачив найманця Вагнера на прийомі у Путіна
Усі новини
Книги

Восьма частина "Гаррі Поттера" стала книгою року за версією Google

Правда та міфи

Як змінюється з віком метаболізм жінки