Довгий розповів, коли піде на допит у справі Онищенка

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Вівторок, 13 грудня 2016, 17:04

Депутат від "Волі народу" Олесь Довгий має намір прийти в НАБУ 21 грудня для дачі свідчень у справі свого колеги по фракції Олександра Онищенка.

Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я свідомо голосував за створення всіх антикорупційних органів і якщо моя інформація може допомогти слідству, то з задоволенням її надам", – сказав він.

Довгий запевнив, що не ухилявся від візиту в НАБУ, а про допит, який нібито повинен був відбутися у вівторок, дізнався з засобів масової інформації.

"Я з подивом прочитав, що не з'явився на допит у НАБУ, адже не отримував ніякого повідомлення ні письмового, ні електронною поштою, ні телефоном про те, де і коли мені слід бути. Першу повістку я отримав тільки сьогодні о 14.00 факсом з рук керівника секретаріату. Там було написано, що я запрошений на допит в 11 ранку. Логічно, що я не можу відмотати час назад, тому негайно погодив іншу дату візиту", – сказав Довгий.

Він додав, що у факсі зазначено, що виклик відправлений повторно, але запевнив, що раніше повістки з цього приводу він не отримував.

Як відомо, раніше у прес-службі НАБУ повідомили, що Довгий викликався на допит як свідок у рамках розслідування кримінального провадження за інформацією, озвученою Онищенком, про підкуп депутатів, однак у призначений час не з'явився в Бюро.

Теми: Онищенко НАБУ допит
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Коментарі — 5
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IP: 93.74.65.---Алина Гринько13.12.2016 18:57
Iryna Haponenko:
К сожалению, мы в лице набу имеем еще один орган, который используют в своих целях люди политики и большого бизнеса. А вот борьбой с коррупцией у нас так никто и не занимается, все стоит на месте.
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IP: 93.74.65.---Алина Гринько13.12.2016 18:55
Stas Ishchenko:
Набу не только в политических целях используют, их используют и для "отжатия" бизнеса, как было в опз.
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IP: 46.219.221.---Iryna Haponenko13.12.2016 18:53
ЦЮК:
НАБУ так само (не)навмисно дало втекти Оніщенку :) І Чаусу :) Не прослідковується щось, що це ненавмисно :)
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IP: 46.119.253.---Stas Ishchenko13.12.2016 18:32
не смотря на все заявления Сытника, что НАБУ стоит в стороне от политики - его уже практически открыто используют для политических разборок.
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IP: 93.74.55.---ЦЮК13.12.2016 18:04
НАБУ (навмисно чи ні) дало немалу часу Довгому щоб підготовитись для допиту. Але і цього не вистачило. Звісна річ, проробляються різні варіанти відповідей Довгого по суті його розмови з Онищенком. Але щоб він не говорив правда існує одна і безумовно вона колись стане відома усім. Головне, щоб рядові працівники НАБУ не продались довгим. Гроші можуть пропонуватись немалі і спокуса отримати їх також велика.
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