Аудит Міноборони перевірять міжнародні експерти

Представники керівного складу Міністерства оборони України, структурних підрозділів та Генерального штабу ЗСУ обговорили з іноземними експертами можливість проведення оцінки внутрішнього аудиту МОУ міжнародними фахівцями.

Про це повідомляє у вівторок "Укрінформ", посилаючись на прес-службу Міноборони.

"Міжнародні експерти здійснять зовнішню оцінку внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Проведення цієї оцінки передбачено Стратегічним оборонним бюлетенем України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство оборони стане першим центральним органом виконавчої влади, де буде здійснено таку процедуру.