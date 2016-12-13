Аудит Міноборони перевірять міжнародні експерти

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Вівторок, 13 грудня 2016, 17:12

Представники керівного складу Міністерства оборони України, структурних підрозділів та Генерального штабу ЗСУ обговорили з іноземними експертами можливість проведення оцінки внутрішнього аудиту МОУ міжнародними фахівцями. 

Про це повідомляє у вівторок "Укрінформ", посилаючись на прес-службу Міноборони. 

"Міжнародні експерти здійснять зовнішню оцінку внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Проведення цієї оцінки передбачено Стратегічним оборонним бюлетенем України", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Міністерство оборони стане першим центральним органом виконавчої влади, де буде здійснено таку процедуру.

Теми: Міноборони
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