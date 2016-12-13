У ГПУ не можуть позбутися людини Шокіна: він не уповноважений на позицію

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Вівторок, 13 грудня 2016, 17:58

Виведений поза штат працівник Генпрокуратури Владислав Куценко не представляє офіційну позицію ГПУ з будь-яких питань.

На цьому наголосили в ГПУ у коментарі 13 грудня.

"Посада Владислава Куценка наказом генерального прокурора України від 30 серпня 2016 року була скорочена і на даний час він знаходиться поза штатом, ухиляючись від отримання повідомлення про скорочення", – наголошує прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її словами, згаданий працівник не уповноважений представляти або коментувати офіційну позицію Генеральної прокуратури з будь-яких питань.

"Також наголошуємо, що рапорти Владиславом Куценком були подані у вівторок у загальному порядку через скриньку ГПУ у приймальні громадян і будуть розглянуті в загальному порядку", – зазначила Сарган.

"Інформація, поширена окремими ЗМІ про начебто ініціювання Генеральною прокуратурою України кримінальних проваджень щодо керівництва Запорізької обласної державної адміністрації, Національного банку України некоректні по суті і не відповідають дійсності", – наголосили в ГПУ.

Як відомо, Куценко за часів генпрокурорства Віктора Шокіна був фактично речником ГПУ.  

13 грудня Куценко заявив, що подав до ГПУ рапорт з проханням розпочати розслідування дій голови Запорізької обласної держадміністрації Костянтина Бриля щодо зловживання владою або службовим становищем.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура
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