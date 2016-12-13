Бойовики застосовують міномети і гранатомети – прес-центр АТО

Проросійські бойовики продовжують використовувати 120 та 82-міліметрові міномети.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"З нуля годин і до 18 окупанти значно зменшили активність обстрілів на всіх напрямках. Та все ж застосовували 120 та 82-міліметрові міномети двічі обстрілюючи Кримське, що на Луганському напрямку", - сказано у повідомленні.

"На Донецькому – з 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Луганському, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці", - повідомили у прес-центрі.

Водночас вказується, що під вогонь гранатометів потрапила Мар’їнка, що на Маріупольському напрямку. Загалом було 5 обстрілів з боку бойовиків.

Українська правда