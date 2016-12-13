ЗМІ: Главу ЦВК в "Борисполі" зустрінуть слідчі

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Вівторок, 13 грудня 2016, 19:18

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписав підозру в скоєнні злочину голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Як повідомило джерело ZN.UA, детективи НАБУ планують вручити Охендовському підозру в аеропорту "Бориспіль", куди той прибуває після 19:00 з Киргизстану після спостереження за виборами і референдумом.

За інформацією співрозмовника видання, Охендовського вже викликають на допит в НАБУ в середу на 11 ранку.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що зібрано достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Михайлу Охендовському підозри в незаконному отриманні грошей з "чорної каси" Партії регіонів.

До цього Спеціальна антикорупційна прокуратура повернула в НАБУ проект підозри стосовно голови ЦВК Михайла Охендовського з вимогою провести економічну експертизу.

Теми: Холодницький НАБУ ЦВК
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