ГПУ: Міжнародний суд розглядає події Майдану, Донбасу і Криму в одному досьє

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Вівторок, 13 грудня 2016, 22:59

Міжнародний кримінальний суд розглядає події на Майдані у 2013-2014 роках, анексію Криму та війну на Донбасі в рамках одного досьє.

Про це в ефірі Громадського заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

Він сказав, що про окремий розгляд цих справ під час переговорів ГПУ і Офісу прокурора навіть не йшло мови.

"Наразі Офісом прокурора все це розглядається в рамках одного кейсу під назвою "Україна". І саме це для нас є надзвичайно важливим. Тому що ми бачимо попередні висновки тогорічні, це начебто про недостатню масштабність цих подій, які відбулися того часу в Україні", — сказав він.

23 листопада ГПУ повідомляла, що документи у справі Майдану передадуть в Міжнародний суд протягом 2-3 місяців.

Теми: Генпрокуратура Євромайдан Донбас Крим суд
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