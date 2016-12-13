Росіянина засудили до 12 років в’язниці за те, що воював проти України

4321 перегляд
0
Вівторок, 13 грудня 2016, 23:32

Білокуракинський райсуд Луганської області засудив до 12 років позбавлення волі громадянина Росії за участь у веденні агресивної війни проти України.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.    

Згідно з інформацією, слідство довело, що росіянин, отримавши у складі Збройних Сил Російської Федерації навички ведення бойових дій у Чечні, у грудні 2014 року прибув до України, де вступив до незаконного збройного формування "Батальйон територіальної оборони Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського" терористичної організації "ЛНР".

Як повідомили у ГПУ, чоловік воював на боці бойовиків "ЛНР" до серпня 2015 року.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ: Міжнародний суд розглядає події Майдану, Донбасу і Криму в одному досьє 13 грудня 2016, 22:59
У ГПУ не можуть позбутися людини Шокіна: він не уповноважений на позицію 13 грудня 2016, 17:58
До ГПУ передали докази проти запорізького губернатора 13 грудня 2016, 14:11
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ: Охендовському вручили підозру прямо в аеропорту
ЗМІ: Главу ЦВК в "Борисполі" зустрінуть слідчі
Савченко: З Медведчуком незнайома, треба зустрітися
Приватизацію ОПЗ згортають, завод очолить екс-помічник Кононенка – джерело
Усі новини
#Годімовчати!

Лікар про поведінку жінки на пологах і акушерське насилля

Шляхами письменників

10 місць, куди варто поїхати справжнім фанатам літератури