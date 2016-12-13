Росіянина засудили до 12 років в’язниці за те, що воював проти України

Білокуракинський райсуд Луганської області засудив до 12 років позбавлення волі громадянина Росії за участь у веденні агресивної війни проти України.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з інформацією, слідство довело, що росіянин, отримавши у складі Збройних Сил Російської Федерації навички ведення бойових дій у Чечні, у грудні 2014 року прибув до України, де вступив до незаконного збройного формування "Батальйон територіальної оборони Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського" терористичної організації "ЛНР".

Як повідомили у ГПУ, чоловік воював на боці бойовиків "ЛНР" до серпня 2015 року.

Українська правда