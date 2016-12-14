Коболєв розповів, коли газ може подешевшати

НАК "Нафтогаз України" прогнозує зниження ціни на газ для всіх категорій споживачів у разі перемоги в судових тяжбах з російським Газпромом.

Про це в ефірі телеканалу новин "24" сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Укрінформ.

"Якщо в рамках купівлі-продажу газу довести нашу позицію, це буде означати зниження справедливої ціни газу порівняно з тією, яка діє зараз. Це буде стосуватися всіх", - сказав Коболєв.

Виграш в рамках контракту на транзит газу буде означати для Нафтогазу компенсацію за минулий період, коли Україна недоотримала кошти за постачання російського газу в країни Європейського Союзу.

"Ці гроші прийдуть Нафтогаз і уряд, як акціонер, зможе ними розпорядитися", - зазначив він.

Нагадаємо, в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма 25 вересня розпочався процес за позовом НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрома".

Як відомо, в першому позові НАК "Нафтогаз" проти "Газпрому" містилися претензії на суму близько 6 млрд доларів.

"Нафтогаз" вимагав перегляду ціни на російський природний газ, яка була закріплена контрактом купівлі-продажу від 19 січня 2009 року.

Другий позов "Нафтогаз" проти "Газпрому" українська компанія подала в Стокгольмський арбітраж 13 жовтня 2014 року. Сума претензій за ненадані російською стороною обсяги газу для транзиту НАК тоді оцінив в 3,2 млрд доларів.

Нагадаємо, уточнена сума вимог НАК "Нафтогаз України" до "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становить 14,23 млрд доларів.

"Газпром" і "Нафтогаз" судяться в Стокгольмському арбітражі з червня 2014 року.

Як повідомлялося, "Газпром" очікує рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом з "Нафтогазом" на постачання газу в кінці 2016 року - початку 2017, на транзит - в кінці січня 2017 року.