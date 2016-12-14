Сенат може не підтримати Тіллерсона на посаду держсекретаря США - Кірбі
Номінований Дональдом Трампом бізнесмен Рекс Тіллерсон може не отримати підтримку в Сенаті США під час процедури його затвердження на посаді.
Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі під час щоденного брифінгу, передає Укрінформ.
"Моє занепокоєння відверто полягає в тому, щоб пан Тіллерсон і його команда отримали підтримку, яку вони потребують під час процесу затвердження. Це єдине має занепокоєння", - зазначив речник зовнішньополітичного відомства США у відповідь, чи не стурбований Держдеп російськими зв'язками бізнесмена, який претендує на посаду Держсекретаря США.
Водночас, Кірбі нагадав, що Джон Керрі привітав Тіллерсона з номінацією та висловив готовність забезпечити плавну передачу повноважень.
Як повідомлялося, Трамп обрав главу нафтової корпорації Exxon Mobil Corp Рекса Тіллерсона, відомого своїми проросійськими заявами, наступним держсекретарем США.
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