В ЄС назвали безпрецедентними реформи в Україні

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Середа, 14 грудня 2016, 06:44

Україна здійснює інтенсивні й безпрецедентні реформи в економіці й політичній системі, а її демократичні інституції отримали нову життєву силу.

Про це йдеться у повідомленні ЄС про спільну доповідь Європейської служби іноземних справ і Європейської комісії про успіхи Києва, пише Радіо Свобода.

"Україна здійснила за останні два роки великі кроки за дуже важких обставин, зокрема, конфлікту на сході України й незаконної анексії Криму і Севастополя", – сказала, представляючи доповідь, верховний представник ЄС із закордонних справ, віце-президент Єврокомісії Федеріка Моґеріні.

За її словами, доповідь визнає велику роботу влади України. Тепер вирішально важливо перейти від ухвалення законів і створення інституцій до повного виконання цих реформ, щоб українські громадяни могли скористатися з переваг унаслідок реформ, додала вона. Україна може розраховувати на підтримку Євросоюзу в її русі вперед, наголосила Моґеріні.

Єврокомісар у справах Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган, у свою чергу, заявив, що реформи в Україні вже дають результати. За його словами, Україна здійснила важливі кроки для подолання вирішального і системного виклику корупції, і ця робота має тривати і принести реальні зміни.

Подолання корупції і створення надійної судової системи також визначально важливі для зміни ділової атмосфери і відновлення добробуту, додав він.

"Європейський союз буде й далі підтримувати Україну в цих зусиллях, і політично, і фінансово", – наголосив Ган.

У звіті детально перелічено цілу низку успішно здійснених в Україні реформ за 2015–16 роки і зазначено, що Європейський союз і далі повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнає незаконної анексії Криму й Севастополя Росією, а також продовжує підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривкого політичного вирішення конфлікту на сході України через повне виконання мінських домовленостей.

Теми: ЄС реформа
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Коментарі — 5
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IP: 46.98.69.---ukrru14.12.2016 09:03
dnipro:Сам ти кремлебот. Я сам из Днепра.
И ниче не прапала. Усе зае... А что не зае... - кацапы виноваты. Нормальная стратегия.
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IP: 195.78.69.---Naim14.12.2016 08:49
Это прикол или издевательство? Какие реформы? От реформ людям должно стать лучше, а у нас живут те, то кто у корыта! Министры сделали себе зарплаты по 100 тыс. грн., судей купили огромными зарплатами и пенсиями по 40 тыс., остальные бомжуют! Цены и тарифы европейские, зарплаты и пенсии в 10 раз ниже пособия европейских безработных! Построено криминально-олигархическое государство, которое заинтересовано в зачистке территории от людей, которые еще хоть как-то мешают ворам и бандитам набивать себе карманы! И это реформы?
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IP: 176.36.5.---dnipro14.12.2016 08:42
ukrru:
О правильно. А ось і чувак кремлєбот-усьо-прапала, який усе пояснив. Особливо радує переживання за парнєй на Донбасі, яких сам кремль і вбиває кожен день, чи газ який вони продають нам па-братські дорожче ніж ЄС, який сам закуповує в параші, чи за економіку України, проти якої параша теж веде війну.
Пішли ви "братья" подалі звідси.
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IP: 176.36.5.---dnipro14.12.2016 08:34
Та ну це брехня, у нас же ж суцільна зрада всегда і пастаянна!
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IP: 46.98.69.---ukrru14.12.2016 08:17
Безпрецендентні реформи... Та ти шо... Я гордий за свою країну....

То чепуха шо народ батареи в квартирах вырезает из-за платежек по отоплению, люстрация в полной ж..., каждый день парни гибнут на Донбассе, 70-80% бизнеса в тени, фискально-финансовый беспредел продолжается, бюджетные деньги тырятся по полной... и т.д.

Зато у нас произошли "беспрецендентные реформы."
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