Twitter Трампа може становити загрозу нацбезпеці США – ЗМІ

В США зростають побоювання, що дописи обраного президентом США Дональда Трампа у соцмережі Twitter можуть викликати кризу національної безпеки.

Пр це пише американське видання Politico.

"Фахівці з розвідки і оборони вважають, що користування обраним президентом популярною і потужною мережею соціальних медіа вже використовується іноземними агентствами, щоб проаналізувати його особистість, відстежити його звички і спрогнозувати, чого чекати від Трампа на чолі американського уряду", - йдеться в публікації .

"Ми ніколи не мали президента, який би так багато поширював про себе, не тільки те, що він говорить, але їх психологічні тики у такій відвертій манері, і ви можете бути впевнені, що іноземні діячі вивчають це теж," - сказав Пітер Сінгер експерт з питань оборони і співавтор книги "Кібербезпека і кібервійни".

Трамп, який вважає за краще користуватися мобільним телефоном більше, ніж комп'ютером, дуже прив'язаний до свого облікового запису в Twitter (@realDonaldTrump), використовуючи цю платформу, щоб ділитися своїми думками навіть глибоко вночі. Через кілька днів після його перемоги на виборах, він, як повідомляється, був стурбований тим, що не зможе зберегти свій Android-телефон на посаді президента.

У своєму першому після обрання інтерв’ю Трамп заявив, що планує зберегти за собою можливість вести власну сторінку в Твітер, але обіцяв бути "дуже стриманим".