АТО: Під вогонь важкої артилерії потрапили Широкине та Бердянське

Минулої доби зафіксовано 15 обстрілів, бойовики продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, російсько-окупаційні війська застосовували 120 та 82-міліметрові міномети обстрілюючи Кримське, що на Луганському напрямку. Також, з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Луганському та Новоолександрівці, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці і Верхньоторецькому. По Луганському вогонь вів снайпер.

Під вогонь 152 міліметрової артилерії потрапили позиції ЗСУ в районі Бердянського, а 122 міліметрової – Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Мар’їнку і Талаківку, що на Маріупольському напрямку.