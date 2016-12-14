Бойовики обстріляли КПВВ "Станиця Луганська". Поранений прикордонник

804 перегляди
0
Середа, 14 грудня 2016, 09:29

Бойовики вночі обстріляли контрольно-пропускний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська", в результаті чого поранено прикордонника.

Про це "Українській правді" повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Біля опівночі російські найманці обстрілювали позиції українських військових поблизу КПВВ "Станиця Луганська". Обстріл вівся зі сторони тимчасово окупованої території, а саме гори Князь Ігор зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів", - повідомив Слободян.

"В результаті цього обстрілу поранення отримав прикордонник", - додав він. 

Прикордонник під час обстрілу переміщувався до обладнаних місць укриття.

"Поранення кваліфіковане як легке, допомога була надана на місці. Загрози життю бійця немає", - зазначив Слободян.

Він уточнив, що КПВВ вранці було відкрито і працює в штатному режимі.

Оксана Коваленко, УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Українському активісту Балуху в Криму висунули звинувачення
Україна хоче вийти зі спільного проекту з Фірташем в титановій галузі
Кабмін схвалив 12-річну школу
Україна спитає, чому росіяни ведуть паралельні переговори в Мінську
Усі новини
TEDxKyiv 2016

Про церкву для гопників, прибуток від щастя та космос у кожному з нас. 11 ідей доповідачів

Радійте

Гарвардські вчені знайшли ще більше підстав бути оптимістом