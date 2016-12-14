Прем'єр: У всіх у печінках сидять реформи, які не завершуються

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Середа, 14 грудня 2016, 11:33

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує реального реформування системи освіти.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми 50 мільйонів інвестуємо у зміну навчальних програм… Ми витрачаємо мільярди – я б хотів, щоб ми витрачали їх на конкретного студента", – зазначив Гройсман.  

За його словами, в Україні "найбільший дефіцит – дефіцит майбутнього".

"У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються", – заявив також прем’єр.

Олена Рощенко, УП

Теми: освіта реформа Гройсман Кабінет міністрів
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Коментарі — 2
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IP: 91.225.117.---Gnoom14.12.2016 11:51
А в Катаре,Эмиратах и Кувейте - вообще комунизм! Уходящий год надо признать геноцидом "маленького українця"!
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IP: 195.78.69.---Naim14.12.2016 11:46
Если эти реформы приводят к тому, что нам продают наш газ вместо 20 долларов за тысячу кубов за 250 долларов и называют установленную правительством цену на газ рыночной, то это не реформа, а геноцид против собственного народа. А зарплаты и пенсии самые низкие в Европе, зато по коррупции мы в лидерах. Сейчас еще реформу здравоохранения проведут и переложат все затраты на население при том, что в европейской Дании государство оплачивает населению медстраховки кроме стоматологии!
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