Окупанти розгорнуть парашутно-десантний полк у Криму

00
1
Середа, 14 грудня 2016, 11:33

Перший батальйон 97-го полку 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ Росії обіцяють розгорнути окупанти в кримському місті Джанкой в 2017 році.

Про це повідомляє в середу ТАСС, цитуючи голову комітету Держдуми РФ з оборони, колишнього командувача ВДВ Володимира Шаманова.

"Відповідно до рішення колегії Міноборони в наступному році має розпочатися формування в Джанкої окремого батальйону 97-го десантно-штурмового полку, відтвореного в складі 7-ї дивізії ВДВ. Планується, що до кінця 2017 цей батальйон буде сформований", – сказав Шаманов.

За його словами, на базі цього батальйону протягом кількох років буде відтворений весь 97-й полк, який потрапив під скорочення в кінці 1990-х років.

За словами співрозмовника агентства, рішення про відтворення цього полку було прийнято в зв'язку з "високою ймовірністю провокацій в Криму з боку українських спецслужб".

97-й гвардійський парашутно-десантний полк був сформований в 1948 році, в 1959 році переданий до складу 7-ї повітряно-десантної дивізії (нині 7-я десантно-штурмова дивізія), базувався в литовському Алітусі. У 1993 році в складі дивізії був виведений під Новоросійськ. Його було розформовано в 1997 році в рамках скорочення російської армії, відзначає видання.

Як відомо, напередодні в російському ФСБ заявили, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій по реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму.

Останнім часом почастішали повідомлення ФСБ РФ про затримання "українських диверсантів" у Криму.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.

Теми: Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ: Міжнародний суд розглядає події Майдану, Донбасу і Криму в одному досьє 13 грудня 2016, 22:59
У ФСБ заявили, що Україна "активізувала підготовку диверсій" в Криму 13 грудня 2016, 14:07
Кримські окупанти придумали анонімність для інвесторів 13 грудня 2016, 13:58
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.133.225.---Brokerman14.12.2016 11:38
Ленур Ислямов.. уважаю тебя.. надеюсь ты закончишь формирование крымско-татарского боевого формирования..
Верю тебе и отсальным лидерам коренной нации Крыма.. Слава Украине!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Охендовський переніс допит в НАБУ
Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото Україні
Вакарчук передав Порошенку вимогу щодо антикорупційних судів
Бойовики в середу вранці обстріляли КПВВ "Майорськ". Є жертви
Усі новини
Здоров'я

Три види спорту, які продовжать життя всім, хто не полінується ними зайнятися

Поради МОЗ

Що робити, якщо захворіли на грип