За добу в зоні АТО поранено 4 бійців і прикордонника – штаб

00
0
Середа, 14 грудня 2016, 12:57

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 4 військовослужбовців та 1 прикордонник.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства обоорони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, проте четверо бійців отримали поранення. Також близько півночі один співробітник Державної прикордонної служби отримав легке поранення внаслідок обстрілу КПВВ Станиця Луганська", – сказав полковник.

За словами Лисенка, прикордоннику надали медичну допомогу на місці, його життю нічого не загрожує.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рева розповів, скільком бійцям із інвалідністю дадуть гроші на житло 14 грудня 2016, 12:38
АТО: Під вогонь важкої артилерії потрапили Широкине та Бердянське 14 грудня 2016, 07:53
Бойовики застосовують міномети і гранатомети – прес-центр АТО 13 грудня 2016, 18:42
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Слідство встановило 100 людей, причетних до катастрофи MH17 – ГПУ
За добу в зоні АТО поранено 4 бійців і прикордонника – штаб
Україна має заплатити понад €100 тисяч за зберігання скіфського золота
Охендовський переніс допит в НАБУ
Усі новини
Оциркованный театр

Репортаж з репетиції спектаклю-трилера "Афродизиак"

#Годімовчати!

Лікар про поведінку жінки на пологах і акушерське насилля