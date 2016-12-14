У РНБО кажуть, що за останніми кібератаками стоять росіяни

За потужними кібератаками, які відбувались останнім часом, стоять кіберзлочинці з Російської Федерації.

Про це заявив у середу секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, інформує прес-служба РНБО.

За його словами, близько тижня тому розпочалася активна фаза масштабних кібератак на інформаційні ресурси державних органів, об’єктів критичної інфраструктури і установ недержавного сектору.

"Ці атаки були заздалегідь сплановані і скоординовані з єдиного центру, розміщеного у РФ", - зазначив секретар РНБО, пояснивши, що атаки здійснюються з використанням комп’ютерних мереж, розташованих у різних країнах.

"Одне з головних завдань кібер-злочинців полягало у дестабілізації фінансово-банківського сектору України напередодні Нового року, що мало призвести до зриву кампанії з соціальних виплат, ускладнити функціонування провідних державних установ і блокувати бюджетний процес", – заявив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що зусиллями фахівців кіберпідрозділів ДССЗЗІ, СБУ та НПУ "попри те, що кібератаки не припиняються, у найстисліші строки функціонування уражених комп’ютерних систем було відновлено".

За його словами, інформаційні ресурси, які були підключені до державної системи кіберзахисту, не постраждали. Водночас Турчинов наголосив, що через брак фінансування велика кількість інформаційних ресурсів державних органів досі не підключена до цієї системи.

Секретар РНБО повідомив, що питання зміцнення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів в умовах агресивних проявів гібридної війни з боку РФ буде розглянуте на засіданні Національного координаційного центру кібер-безпеки за участі керівництва уряду України, яке відбудеться 14 грудня у ситуаційному центрі РНБО України.

Як повідомлялося, робота сайтів Пенсійного фонду, Міністерства фінансів і Державної казначейської служби 7 грудня була заблокована в результаті хакерської атаки.

Сайт Міністерства оборони України 13 грудня був не доступний через кібератаку.

Більше про хакерські атаки читайте у статті "Україна програє кібервійну. Хакери атакують державні фінанси".

Українська правда