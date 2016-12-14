Міноборони закупило несправні вертольоти – ГПУ
Посадовці з Міноборони закупили непридатні для використання вертольоти.
Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у середу.
Вказується, що відповідно до державного контракту, укладеного між Приватним акціонерним товариством та Міноборони, для ЗСУ "закуплено вертольоти, які виявилися не придатними до використання у військових цілях і за своїм технічним станом та обладнанням взагалі не можуть виконувати завдання за призначенням".
"При цьому службовими особами військової частини зазначені вертольоти прийняті до експлуатації", - заявляє ГПУ.
"У ході слідства встановлено, що ці самі вертольоти вже були реалізовані Міністерством оборони України зазначеному підприємству у 2010 році як надлишкове військове майно, непридатне до використання", - повідомляє Генпрокуратура.
Зазначається, що державі завдано збитків на суму близько 12,7 млн грн, а військовим посадовцям загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.
Згідно із повідомленням, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею "недбале ставлення до військової служби".
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.