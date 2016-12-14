Україна спитає, чому росіяни ведуть паралельні переговори в Мінську

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Середа, 14 грудня 2016, 14:20

Українська сторона в Тристоронній контактній групі має намір поставити питання перед ОБСЄ та російською стороною про те, що представник Росії веде паралельні перемовини про звільнення заручників не в рамках групи.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники у тристоронній контактній групі у відповідь на те, чи є в гуманітарній підгрупі з російського боку людина на ім'я Андрій, яка зустрічалась з Савченко і ватажками бойовиків 7 грудня.

"Така людина у підгрупі є. Офіційний представник РФ у підгрупі – заступник міністра з надзвичайних ситуації Степанов. Але він давно не приїжджає, мабуть займається гумконвоями. А приїжджає Андрій, який себе називає представником МНС. Хоча потім стало очевидно, що він представник ФСБ", - сказав співрозмовник.

Він підтвердив, що 7 грудня (коли Савченко зустрічалась з ватажками бойовиків - УП) цей представник Росії на ім'я Андрій з'явився на засідання з півгодинним запізненням.

"А коли українська сторона оголосила пропозицію віддати 228 людей, про яких вони заявляли в обмін на негайне звільнення 42 людей, заявлених нею, цей Андрій підвівся і пішов із засідання. Тобто залишив офіційне засідання групи", - сказав співрозмовник.

Крім того, той самий росіянин Андрій під час обміну Володимира Жемчугова, з'явився на території України з боку окупованих територій, що є порушенням Українського законодавства, бо в'їзд на територію України має відбуватися лише через контрольовані ділянки кордону.  

Представник РФ у Мінській гуманітарній підгрупі Андрій, який за інфомарцією УП паралельно зустрічався з Савченко
Представник РФ у Мінській гуманітарній підгрупі Андрій, який за інфомарцією УП паралельно зустрічався з Савченко

"Українська сторона 21 грудня поставить питання до Гризлова ( представник РФ в тристоронній контактній групі) і до ОБСЄ про те, як вони ставляться до того, що російські представники ведуть паралельні переговори", - повідомив співрозмовник.

До тристоронньої контактної групи входять Україна, Росія і ОБСЄ, яка є модератором і обов'язковим учасником. Представники бойовиків ОРДО і ОРЛО є лише запрошеними і не є повноправними учасниками переговорів.

Як відомо, Савченко зустрічалася з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким 7 грудня. Вона повідомила, що зустріч відбувалася в присутності представника російської сторони в гуманітарній підгрупі Андрія. Савченко не могла згадати його прізвище.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Росія Мінські угоди Донбас
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Коментарі — 6
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IP: 37.55.168.---Шлакоблок14.12.2016 16:39
spitfire:
я б запитав, чому гоп-компанія Кучма-Медведчук-Савченко діє від імені України, хто їх уповноважив, і хто буде відповідати за наслідки їх діянь.

а, може, у нас уже іноді президентом працює Савченко, а не Петро Порошенко?
а, може, це його альтер его для виконання брудних операцій?
якщо він не заперечує і відмовчується.

PS а ці запити "української сторони в ТКГ" - банальне відволікання уваги громадськості.
-* А де інформація, що поруч з Савченко були Медведчук і Кучма?
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IP: 37.55.168.---Шлакоблок14.12.2016 16:37
spitfire:
я б запитав, чому гоп-компанія Кучма-Медведчук-Савченко діє від імені України, хто їх уповноважив, і хто буде відповідати за наслідки їх діянь.

а, може, у нас уже іноді президентом працює Савченко, а не Петро Порошенко?
а, може, це його альтер его для виконання брудних операцій?
якщо він не заперечує і відмовчується.

PS а ці запити "української сторони в ТКГ" - банальне відволікання уваги громадськості.
-* Є таке поняття, як "народна дипломатія". Якщо влада не може нічого зробити, і нічого не пояснює, то чому це не може робити інша людина? Ця людина не представляється від імені Україна і не потребує відповідної довіреності. А уявіть собі таке: влада нічого не може зробити, але зацікавлена в затягуванні питання і тому ревнує до людини, у якої щось може вийде. От тому й цей гвалт. Я особисто нічого не виказую, тому що маю мало інформації (за чи проти), але за відсутності позиції влади і результатів маю таке припущення. Заздалегідь вибачаюсь.
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IP: 176.112.18.---OleZ14.12.2016 16:10
John Novik:
А зачем России что-то надо окраинам объяснять? Шмальнуть парой искандеров с ядром во Львов и Ивано-Франковск и усе, сразу вопросы закончатся.
НЕ ДОЛЕТИТ !!! ДРОВ не хватит! Все на вЯликий крейсер Кузнецов ушли!!!
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IP: 178.159.56.---John Novik14.12.2016 16:01
А зачем России что-то надо окраинам объяснять? Шмальнуть парой искандеров с ядром во Львов и Ивано-Франковск и усе, сразу вопросы закончатся.
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IP: 104.200.20.---spitfire14.12.2016 14:57
я б запитав, чому гоп-компанія Кучма-Медведчук-Савченко діє від імені України, хто їх уповноважив, і хто буде відповідати за наслідки їх діянь.

а, може, у нас уже іноді президентом працює Савченко, а не Петро Порошенко?
а, може, це його альтер его для виконання брудних операцій?
якщо він не заперечує і відмовчується.

PS а ці запити "української сторони в ТКГ" - банальне відволікання уваги громадськості.
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