У Мар'їнці вибухом снаряда поранений житель

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Середа, 14 грудня 2016, 14:51

У Мар'їнці Донецької області в результаті вибуху снаряда на центральній вулиці міста мирний житель отримав поранення ніг.

Про це інформує в середу прес-служба Національної поліції в Донецькій області.

Зазначається, що одиночний снаряд вибухнув на вулиці Прокоф’єва, в результаті чого осколками було поранено мирного жителя 1954 року народження.

Постраждалому надали медичну допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.

Інцидент попередньо кваліфікували як терористичний акт.

Українська правда

Теми: Донбас тероризм
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