НАБУ показало, як Охендовському вручали підозру

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Середа, 14 грудня 2016, 16:33

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео вручання повідомлення про підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Відповідне відео з'явилося на каналі YouTube відомства.

Охендовському оголошують про підозру в отриманні хабарів у 2010 році (100 тисяч доларів) і у 2012 році (45 тисяч і 16 тисяч доларів).

Як відомо, про вручення підозри Охендовському у вівторок повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документами так званої "чорної бухгалтерії" підтверджуються чотири випадки отримання Охендовским готівкових коштів в офісі Партії регіонів у Києві на вул. Липській, 10, на загальну суму 16 734 долари США.

Крім того, як повідомив керівник САП, вивчення документів, які до НАБ України у червні передав колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак, показало ще два записи про можливе отримання Охендовським грошей у сумі 100 000 та 45 000 доларів США.

У середу Охендовський не з'явився на допит в НАБУ у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, допит перенесено.

Українська правда

Теми: ЦВК хабар корупція
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IP: 77.7.182.---Jürij14.12.2016 17:11
Хапуга.
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