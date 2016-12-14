Ректор столичного інституту погорів на хабарі

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Середа, 14 грудня 2016, 16:57

Столична прокуратура спільно з Управлінням захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Нацполіції затримала під час одержання хабара ректора одного із вищих навчальних закладів.

Про це інформує у середу прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що вказаний посадовець вимагав грошові кошти у раніше відрахованого студента - працівника одного з телеканалів, за поновлення на навчанні.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання ректором неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 19 тисяч гривень.

 

На даний час зловмисника затримали, йому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Теми: Київ
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