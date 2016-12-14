Директор музеїв Кремля: Рішення суду щодо "скіфського золота" обґрунтоване

Рішення суду Амстердама щодо скіфського золота обгрунтоване, оскільки предмети належали Україні.



Про це заявила журналістам директор Музеїв Кремля Олена Гагаріна в середу, передаэ російський "Інтерфакс".



"Дуже важливо розуміти, що весь музейний фонд – це власність держави, а не майно окремо взятого музею або іншої установи культури. В даному випадку, коли предмети були вивезені з території України і належали Україні як державі, це рішення уявляється мені цілком обґрунтованим", – пояснила директор.



За її словами, всі питання музейних експонатів про приналежність конкретного музею повинні вирішуватися вже після того, як предмети повернуться власнику.



Нагадаємо, 14 грудня Окружний суд Амстердама вирішив повернути Україну колекцію експонатів кримських музеїв, відому як скіфське золото.



Колекція золота була вивезена на виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" в амстердамський музей Аллард Пірсон в лютому 2014 року. У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.



Скарби скіфів відразу не повернуться на нашу територію. Золото залишиться в музеї Аллард Пірсон ще на 3 місяці для апеляцій.



Музеї окупованого Криму заявили, що оскаржать рішення суду Амстердама передати колекцію скіфського золота Україні.



У Міністерстві культури РФ назвали це рішення суду "порушенням прав установ культури і руйнуванням єдності музейних колекцій".

Як відомо, Росія незаконно анексувала Крим у березні 2014 року.