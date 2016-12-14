Бойовики не вийшли на скайп до Контактної групи - питання заручників відклали

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Середа, 14 грудня 2016, 18:40

Скайп-конференція гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі щодо звільнення заручників у середу не відбулася, однак її можуть провести в четвер, 15 грудня.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

"Українська сторона ще вчора надіслала офіційні листи на ОБСЄ і РФ з вимогою негайно зібрати скайп-конференції задля обговорення звільнення заручників ( скайп-конференцію провести із запрошенням представників ОРДЛО)", - написала вона на Facebook.

"Ми зробили пропозицію передати 228 тих, кого запитували в ОРДЛО і негайно забрати всіх, кого підтверджує ОРДЛО. Щоб до новорічних свят були вдома люди по обидві сторони лінії зіткнення", - додала Геращенко.

За її словами, ОБСЄ погодилися на необхідність такої конференції, наразі очікується відповідь інших учасників.

"Сьогодні скайп-конференція не відбулася, ми пропонуємо провести її у четвер, узгодити всі позиції, знайти компроміс, звільнити людей. Якщо є бажання звільнити людей - буде і час на скайп-конференція, це очевидно", - зазначила Геращенко.

Українська правда

Теми: АТО полонені Мінські угоди
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