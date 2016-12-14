КС почав закрито розглядати закон Ківалова-Колесніченка

Конституційний суд України завершив розгляд у формі усного слухання справи щодо конституційності закону про засади державної мовної політики (так званий "закон Колесніченка-Ківалова") і перейшов до закритої частини процесу.

Про це у середу повідомляє "Інтерфакс-Україна".

13-14 грудня КС провів два засідання по цій справі.

Судді заслухали залучених в якості фахівців заступника члена Європейської комісії "За демократію через право" Сергія Головатого, директора Інституту української мови НАН України Павла Гриценка та заступника голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури України Тараса Марусика.

Також в середу в засіданні взяли участь в якості свідків народні депутати 6-го скликання Іван Заєць, Юрій Кармазін, Юрій Кендзьор, Юрій Ключковський та Микола Томенко.

Потім, після заключного слова представників сторін процесу, КС перейшов в режим закритого розгляду даного подання.

Як відомо, 17 листопада 2016 року Конституційний суд розпочав розгляд конституційності закону Ківалова- Колесніченка "Про засади державної мовної політики".

Цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.