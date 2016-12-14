АТО: Бойовики стріляють з меншою активністю, але на всіх напрямках

У середу проросійські війська продовжили вести вогонь по українських позиціях на всіх напрямках, щоправда дещо з меншою активністю.

Як повідомляє прес-центр АТО, більшість обстрілів, як і раніше, припало на Маріупольський напрямок.

"Використовуючи міномети різних калібрів, окупанти обстрілювали наші позиції в районі Красногорівки, Лебединського та Широкиного. Новотроїцьке кілька разів зазнало обстрілів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Красногорівці вогонь вів і снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Кримське, а на Донецькому – з великокаліберних кулеметів, Луганське. Там же вогонь вів і снайпер.

"Також сьогодні близько 9-ї години російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї неподалік КПВВ Майорськ. Внаслідок обстрілу загинув один мирний житель, ще один був поранений", - нагадали у прес-центрі АТО.

Українська правда