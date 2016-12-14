Держпідприємство відмивало гроші на ремонті "Гетьмана Сагайдачного"

Посадовці державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 Комунара" придумали грошову схему, пов’язану із ремонтом суден і човнів Військово-Морських Сил ЗСУ.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з інформацією, чиновники здійснювали ремонт та техобслуговування суден, зокрема, фрегата "Гетьман Сагайдачний", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватове", використовуючи металопродукцію зі складу підприємства. Однак документально оформляли її як придбану у двох підприємств за результатами тендерних торгів.

За допомогою цієї "оборудки" посадовці безпідставно перерахували вказаним підприємствам 1,3 млн грн.

Розпочато досудове розслідування за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Українська правда