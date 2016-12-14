ГПУ повідомляє про затримання ще одного екс-"беркутівця"

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Середа, 14 грудня 2016, 22:20

Генпрокуратура повідомляє про затримання ще одного колишнього співробітника столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", якого підозрюють у незаконному затриманні активістів "Автомайдану".

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, екс-спецпризначенця тривалий час розшукували за перевищення влади та незаконне затримання за попередньою змовою з іншими працівниками "Беркута" 18 активістів громадського руху "Автомайдан" в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського, що супроводжувалося насильством та пошкодженням 11 їхніх автомобілів.

"Окрім того, затриманому інкримінується службове підроблення рапорту та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано", - повідомили у ГПУ.

Затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України і до суду внесено клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України – перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які виходять за межі наданих прав та повноважень, що супроводжувалося насильством, або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів, або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями та спричинили тяжкі наслідки – карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Українська правда

Теми: Автомайдан Беркут Генпрокуратура
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