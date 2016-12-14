ЗМІ: Онищенко заявив, що платив Жванії за місце у Раді

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Середа, 14 грудня 2016, 22:48

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що за місце у парламенті давав гроші Давиду Жванії, який на парламентських виборах 2014-го року входив до керівництва виборчого штабу БПП.

Про це йдеться у сюжеті програми "Слідство.інфо".

Онищенко розповів журналістам, як став народним депутатом на останніх виборах до Верховної Ради: спочатку його не хотіла реєструвати кандидатом Центральна виборча комісія. Але потім, за його словами, в це питання особисто втрутився президент Петро Порошенко.

"Він мені особисто зателефонував, десь за два дні - три до реєстрації, візьміть роздруківку, зі свого номера набрав мене. Сам президент зі свого мобільного. Сам Пєтя подзвонив зі свого мобільного і сказав там: зустрінься зі Жванією", — каже Онищенко.

Згідно з інформацією, відмову у реєстрації бізнесмену пояснили тим, що той забагато часу провів за межами України.

Онищенко подав до суду на Центрвиборчком і програв. Він подав апеляцію і програв вдруге.

"Жванія тоді взяв у мене 6 мільйонів доларів на передвиборну кампанію. На наступний день Пєтя мене викликав до себе і каже: щойно у мене був голова комісії Охендовський, він тебе чекає, йди до нього, він тобі все зробить", - повідомив політик.

"Я прийшов до нього, той потиснув мені руку: каже, здавайте документи, завтра буде все добре. В останній день перед реєстрацією мене зареєстрували, два рази відмовив мені суд. Тобто, основний, апеляційний. Потім, після того, як вони отримали бабки, сам Охендовський мене зареєстрував", - додав він.

"Слідство.інфо" також показало інтерв’ю іншого члена виборчого штабу БПП Артема Біденка. Він підтвердив, що Давид Жванія на виборах 2014-го року вирішував непублічні фінансові питання президентської політсили.

"Продавати (місця у Раді – ред..) міг тільки Жванія, просто, щоб ти розумів. Ніхто не міг продавати, ніхто цим не займався. Ні Березенко, ні Ложкін…", - заявив Біденко.

Водночас у прес-службі глави держави заявили, що слова Онищенка "не відповідають дійсності, є вигадкою підозрюваного".

Як відомо, раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Перебуваючи за кордоном, Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань.

Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких нібито розмовляє з депутатом Олесем Довгим, який, за його твердженням, приїхав з ним домовлятися.

За словами Онищенка, суть розмови зводилася до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.)".

Довгий підтвердив зустрічі з Онищенком.

Теми: Онищенко Верховна Рада Порошенко Жванія корупція
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