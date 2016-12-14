Без'язикова, підозрюваного в шпигунстві, заарештували до лютого

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Середа, 14 грудня 2016, 23:38

Шевченківський райсуд Києва заарештував підозрюваного в шпигунстві полковника Збройних сил Івана Без'язикова до 8 лютого 2017 року.

Про це повідомляє кореспондент Українських новин з місця події.

Таке рішення винесла суддя Валентина Малиновська.

"Суд прийшов до висновку, що Без'язиков може бути причетний до цього злочину... існують ризики, що Без'язиков може вплинути на слідство. Застосувати запобіжний захід до Без'язикова у вигляді утримання під вартою", - сказала вона.

Малиновська повідомила, що не бачить підстав для застосування іншого запобіжного заходу.

При цьому адвокат Олег Вересеєнко заявив, що захист має намір оскаржити таке рішення суду.

Як відомо, співробітники Служби безпеки України затримали полковника Збройних сил Івана Без'язикова, звільненого в липні з полону бойовиків, за підозрою в шпигунській діяльності.

Теми: Збройні сили суд
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