Хуг помітив розкол у СЦКК

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Середа, 14 грудня 2016, 23:51

У Спільному центрі з контролю і координації не завжди діють спільно.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, пише "Інтерфакс".

"Є свого роду розкол в Спільному центрі, російські офіцери перебувають на неконтрольованій урядом території, а українські офіцери перебувають на території, підконтрольній уряду. Є з цієї ситуації і виключення, коли російські офіцери СЦКК перебувають на українській стороні, а українські офіцери на протилежному боці. Виробити такий режим роботи, за якого СЦКК відповідатиме назві Спільного центру - цей обов'язок лежить на двох столицях країн", - сказав він.

За його словами, рішення можна знайти за допомогою діалогу.

"Тому ми, безумовно, вітаємо більш активний діалог і більше число спільних дій, не тільки з боку СЦКК, а й усіма залученими сторонами... Для цього необхідно, щоб люди сіли за стіл переговорів і домовилися, як діяти спільно, а не окремо", - сказав він.

Хуг також зазначив, що СЦКК відіграє ключову роль, сприяючи встановленню повного припинення вогню і оперативному реагуванню на такі порушення, як перешкода моніторингу СММ ОБСЄ.

"Шкода, що офіцери СЦКК не завжди діють спільно. Однак ми бачимо і доповідаємо публічно про їхні спільні успіхи - наприклад, як у випадку з сприянням ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальної станції", - сказав Хуг.

Раніше Українська правда публікувала інтерв'ю з Петром Каноніком - командиром групи українських офіцерів в Спільному координаційному центрі з контролю за припиненням вогню.

Теми: АТО
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