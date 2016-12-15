Кучма проти участі США в мінських переговорах

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма не вважає за доцільне розширення переговорного формату, зокрема за рахунок США.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус", передає "Інтерфакс-Україна".

"Останнім часом деякі критики мінського переговорного процесу з колишніх і діючих політиків заявляють про необхідність зміни формату переговорів. Зокрема, пропонують підключити до них США або інші країни, які підписали Будапештський меморандум, вісімку, велику двадцятку, міжнародні конференції. Ці пропозиції, на мій погляд, не просто наївні з точки зору реалізації, але і зашкодять мінському процесу", - вважає Кучма.

Він зазначив, що "новий формат не може з'явитися лише за бажанням України" і США не планували ставати безпосереднім учасником переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Кучма також заявив, що досвід врегулювання інших конфліктів на пострадянському просторі говорить про те, що навіть розширені формати не дають реальних результатів.

Він зазначив, що "якщо повернутися до врегулювання ситуації на Донбасі, то тут спроби розширити формат переговорів можуть відкинути або перекреслити вже все досягнуте в форматі" Мінська-2". Хочу нагадати, що мінські угоди стали частиною міжнародних правових документів. Вони схвалені резолюцією Ради безпеки ООН. На них орієнтується і посилається весь світ".

За словами Кучми, роль ТГК в переговорному процесі - допоміжна, головним є нормандський формат - четвірка країн: Німеччина, Франція, Росія і Україна.

"Необхідно робити все можливе для виконання досягнутих в Мінську угод, а не піддавати їх сумніву. Тим більше не можна відкидати їх. Це не тільки може зруйнувати досягнуте крихке перемир'я, але і загрожує втратою міжнародної підтримки України", - підсумував він.

При цьому в листопаді, Кума заявляв, що до переговорного процесу щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі повинні підключитися США.