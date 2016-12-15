Прикордонники на Донбасі затримали бойовика "ДНР"

1991 перегляд
0
Четвер, 15 грудня 2016, 05:24

У контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" увечері 14 грудня прикордонники затримали бойовика "ДНР".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на сторінці в Facebook.

"Громадянин 1996 року народження прямував у пішому порядку з Донецька до міста Маріуполь. У контрольний пункт прибув фактично під завершення здійснення пропускних операцій, швидше за все сподіваючись на ранні сутінки та на погодні умови", - йдеться в повідомленні.

Затриманий повідомив, що "служив" у батальйоні бойовиків "Веселі біси" з 2014 по 2015 роки. Зараз він працює в так званій частини МНС сепаратистів.

Теми: "ДНР" Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Підозрюваного у зраді полковника ЗСУ госпіталізували з залу суду 14 грудня 2016, 03:16
Бойовики "ДНР" відмовили у в'їзді журналістам Deutsche Welle 13 грудня 2016, 03:00
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками "ДНР" та "ЛНР" - ЗМІ 11 грудня 2016, 17:38
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 18 обстрілів, бойовики били по населених пунктах
ЗМІ: Путін особисто брав участь у кампанії зі втручання у вибори в США
Хуг вважає, що сторони в СЦКК не завжди діють спільно
Без'язикова, підозрюваного в шпигунстві, заарештували до лютого
Усі новини
Поради МОЗ

Що робити, якщо захворіли на грип

#Годімовчати!

Лікар про поведінку жінки на пологах і акушерське насилля