АТО: 18 обстрілів, бойовики били по населених пунктах

00
0
Четвер, 15 грудня 2016, 06:52

За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил в зоні проведення АТО.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти вели вогонь по українських позиціях в районі Красногорівки, Лебединського та Широкиного. Новотроїцьке і Водяне обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По Красногорівці і Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське і Троїцьке. З гранатометів різних систем - Попасну, Лопаскіне, а також Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали Авдіївку. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів, вогонь вів снайпер.

Двічі бойовики обстрілювали населені пункти: зі стрілецької зброї - Майорськ, а з мінометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів - Кримське.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хуг вважає, що сторони в СЦКК не завжди діють спільно 14 грудня 2016, 23:51
АТО: Бойовики стріляють з меншою активністю, але на всіх напрямках 14 грудня 2016, 19:57
Бойовики не вийшли на скайп до Контактної групи - питання заручників відклали 14 грудня 2016, 18:40
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 18 обстрілів, бойовики били по населених пунктах
ЗМІ: Путін особисто брав участь в кампанії по втручанню в вибори в США
Хуг вважає, що сторони в СЦКК не завжди діють спільно
Без'язикова, підозрюваного в шпигунстві, заарештували до лютого
Усі новини
BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату

Інтерв'ю

Різатдінова: У спорті я зробила максимум, далі – докторська, книга та сім’я