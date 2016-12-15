Росіяни найбільше довіряють армії, церкві та ЗМІ – соціологи РФ

Всеросійський центр вивчення громадської думки з'ясував, які структури викликають найбільшу довіру у росіян; на першому місці рейтингу опинилася армія.



Про це повідомляють в четвер РИА Новости.



Згідно з дослідженням, "найбільшу підтримку і схвалення діяльності, в порівнянні з іншими, громадяни РФ як і раніше віддають армії (87,0%), а також Російській православній церкві (71,9%) та засобам масової інформації (65,4%) ".



За даними російських соціологів, найменше жителі РФ довіряють судовій системі (37,2%), опозиції (37%) і правоохоронним органам (31,4%).



"Найменший показник схвалення, на тлі інших, як і раніше у політичній опозиції, при цьому частка позитивних відповідей (34,9%) нижча, ніж частка негативних (37,0%)", – підкреслили аналітики ВЦВГД.



Відзначається, що опитування було проведене 10-11 грудня в 130 населених пунктах Росії, обсяг вибірки склав 1,6 тисячі осіб.