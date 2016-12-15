Росіяни найбільше довіряють армії, церкві та ЗМІ – соціологи РФ

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Четвер, 15 грудня 2016, 08:55

Всеросійський центр вивчення громадської думки з'ясував, які структури викликають найбільшу довіру у росіян; на першому місці рейтингу опинилася армія.

Про це повідомляють в четвер РИА Новости.

Згідно з дослідженням, "найбільшу підтримку і схвалення діяльності, в порівнянні з іншими, громадяни РФ як і раніше віддають армії (87,0%), а також Російській православній церкві (71,9%) та засобам масової інформації (65,4%) ".

За даними російських соціологів, найменше жителі РФ довіряють судовій системі (37,2%), опозиції (37%) і правоохоронним органам (31,4%).

"Найменший показник схвалення, на тлі інших, як і раніше у політичній опозиції, при цьому частка позитивних відповідей (34,9%) нижча, ніж частка негативних (37,0%)", – підкреслили аналітики ВЦВГД.

Відзначається, що опитування було проведене 10-11 грудня в 130 населених пунктах Росії, обсяг вибірки склав 1,6 тисячі осіб.

Теми: Росія соціологія
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IP: 213.111.84.---kilovka15.12.2016 09:59
Армии, которая убивает мирных жителей и тайно хоронит своих солдат(но это они хоть скрывают).
НО церкви, и СМИ, которые служат Путлеру.
Как такое общество назвать?
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