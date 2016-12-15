МЗС вимагає звільнити Сущенка. Журналіста доставили до суду

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Четвер, 15 грудня 2016, 09:49

Україна вимагає від влади Росії звільнити українського журналіста Романа Сущенка.

Про це написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у Twitter.

"Вимагаємо звільнення незаконно утримуваного журналіста Сущенка, заручника агресивної політики РФ", – заявила вона.

Вранці 15 грудня Московський міський суд розглядатиме скаргу на рішення Лефортовського суду про продовження арешту Сущенка. Журналіста вже доставили до суду.   

Як відомо, 2 жовтня 2016 року паризького кореспондента агенції "Укрінформ" Романа Сущенка, який­ прибув до Росії у приватних справах, затримали у Москві й звинуватили у шпигунстві.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

В українському Головному управлінні розвідки називають брехнею заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником ГУР Міністерства оборони України.

В "Укрінформі" називають неправомірними затримання й звинувачення у "шпигунстві" на адресу Романа Сущенка – журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу.

1 жовтня  Лефортовський суд Москви заарештував Сущенка на 2 місяці.

З вимогою звільнити українця виступила низка міжнародних інституцій, зокрема "Репортери без кордонів" та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: Політв'язні Росія МЗС
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