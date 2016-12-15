Міністр економіки Чилі влип у скандал через секс-ляльку

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Четвер, 15 грудня 2016, 10:34

Міністру економіки Чилі Луїсу Феліпе Сеспедесу довелося виправдовуватися за надувну секс-ляльку, яку він отримав в подарунок від асоціації виробників і експортерів країни.

Про це повідомляє в четвер російська служба ВВС.

Відзначається, що в ході традиційної різдвяної вечері, організованої асоціацією у вівторок, її глава Роберто Фантуччі презентував міністрові ляльку з написом: "Щоб стимулювати економіку".

На фотографіях міністр зображений з подарунком в руках і з широкою посмішкою на обличчі. Видима радість чиновника обурила президента країни Мішель Бачелет.

"До того, що сталося на вечері Asexma, не можна ставитися терпимо, – написала вона в своєму" Твіттері". – Боротьба за повагу до жінок була в центрі зусиль двох моїх урядів".

До обурення Бачелет приєдналися багато чилійців. Зокрема, представники Руху за сексуальні та репродуктивні права назвали подарунок бізнесменів міністру сексистським і жіноненависницьким.

У підсумку міністр Сеспедес публічно вибачився за реакцію на подарунок.

"Мене застали зненацька, і моя реакція була неприйнятною", – заявив він.

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