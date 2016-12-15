Міністр економіки Чилі влип у скандал через секс-ляльку

Міністру економіки Чилі Луїсу Феліпе Сеспедесу довелося виправдовуватися за надувну секс-ляльку, яку він отримав в подарунок від асоціації виробників і експортерів країни.



Про це повідомляє в четвер російська служба ВВС.



Відзначається, що в ході традиційної різдвяної вечері, організованої асоціацією у вівторок, її глава Роберто Фантуччі презентував міністрові ляльку з написом: "Щоб стимулювати економіку".

Polémica por regalo de Asexma a ministro Luis Felipe Céspedes→ https://t.co/3GKp4dljRy pic.twitter.com/kYJ8C8KV9o — 24 Horas (@24HorasTVN) 14 грудня 2016 р.

На фотографіях міністр зображений з подарунком в руках і з широкою посмішкою на обличчі. Видима радість чиновника обурила президента країни Мішель Бачелет.



"До того, що сталося на вечері Asexma, не можна ставитися терпимо, – написала вона в своєму" Твіттері". – Боротьба за повагу до жінок була в центрі зусиль двох моїх урядів".



До обурення Бачелет приєдналися багато чилійців. Зокрема, представники Руху за сексуальні та репродуктивні права назвали подарунок бізнесменів міністру сексистським і жіноненависницьким.



У підсумку міністр Сеспедес публічно вибачився за реакцію на подарунок.



"Мене застали зненацька, і моя реакція була неприйнятною", – заявив він.