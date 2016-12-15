Суд відхилив скаргу на арешт Сущенка
Московський міський суд залишив в силі продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії в шпигунстві.
Про це повідомляє в четвер у Твіттері адвокат українця Марк Фейгін.
"Мосміськсуд відхилив скаргу на арешт Романа Сущенка", – написав він.
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Романа Сущенко.— Mark Feygin (@mark_feygin) 15 грудня 2016 р.
Засідання суду 15 грудня було закритим.
Як відомо, 28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенку, якого безпідставно затримали в Росії та звинувачують у шпигунстві.
Кореспондент "Укрінформу" залишатиметься за ґратами як мінімум до 30 січня 2017 року.
Україна вимагає від влади Росії звільнити Сущенка.
Українська правда
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