Є п'ять претендентів на главу Нацполіціі – Аваков

Ім'я нового глави Національної поліції стане відомо вже в січні 2017 року.

Про це в четвер журналістам заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає ЛІГА.net.

"Можливо, сьогодні ми оголосимо початок консультативного конкурсу. За підсумками комісія зможе мені запропонувати одну, дві або три кандидатури і після цього я передам цю кандидатуру до Кабміну для затвердження", - сказав він, зазначивши, що конкурс буде відкритим і в ньому зможуть взяти участь як поліцейські, так і цивільні особи.

"У січні ми побачимо результат. Я бачу людей п'ять кандидатів", - додав Аваков.

18 листопада в.о. глави Нацполіції Вадим Троян сказав, що не боїться оголошеного конкурсу на посаду керівника Національної поліції: "Я такого конкурсу нітрохи не боюся. Проте, поки не можу вам сказати, чи буду в ньому брати участь. Час покаже".

Крім, серед претендентів на участь в конкурсі главу Нацполіціі називають депутата Мустафу Найєма. Він поки не підтвердив і не спростував цю інформацію.