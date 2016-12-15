Охендовський прийшов на допит у НАБУ

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Четвер, 15 грудня 2016, 13:50

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський прийшов на допиту у Національне антикорупційне бюро.

У четвер він зустрівся із журналістами біля будівлі бюро.

"Я очікую в результаті торжества справедливості. Зрозуміло, що жодних доказів вчинення мною жодних кримінальних правопорушень немає і бути не може. Я переконаний, що якщо слідство буде об'єктивним, то воно саме доведе і закриє справу на стадії досудового розслідування. Якщо ні, - то я переконаний в тому, що українські суди доведуть фейковість і необґрунтованість пред'явлених звинувачень", - сказав він.

Охендовський заявив, що відбувається замовне переслідування відносно нього, і слідство має встановити, хто за цим стоїть.

"Сценарій цього спектаклю написаний не в Україні, автором цього спектаклю і режисером є особи, які перебувають також не в Україні. В Україні перебувають тільки виконавці деяких ролей в цьому спектаклі", - сказав він, додавши, що співробітники НАБУ погодилися стати "виконавцями".

Охендовський зазначив, що його захисники ще не ознайомлювалися із матеріалами справи.

Охендовський, також заперечив, що підпис у так звані "ломбардній книзі" Партії Регіонів належить не йому, і він ніколи подібних документів не підписував.

"Будь-яка людина могла підробити мій підпис, оскільки за часи роботи у ЦВК мої підписи були поставлені на десятках тисяч різного роду документів", - сказав він.

Охендовський додав, що не збираюся залишати територію країни.

Олександр Шумілін, УП  

Теми: ЦВК НАБУ хабар
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