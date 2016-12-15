Миколаївський депутат заявив, що його побили "Діди Морози"
У Миколаєві троє невідомих у масках Дідів Морозів напали на депутата Миколаївської облради від "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" Федора Барну й побили його палицями.
Про це сам Барна повідомив виданню "Преступности.НЕТ", а в управлінні Національної поліції в Миколаївській області "Укрінформу" підтвердили інформацію про побиття депутата.
Напад стався 15 грудня в офісній будівлі, розташованій на території будівельного ринку на вулиці Космонавтів. Автомобіль депутата зловмисники не чіпали.
За словами Барни, у результаті він отримав травму голови й рубану травму ноги.
Після нападу невідомі сказали депутату "З Новим роком!" – і зникли на автомобілі "Lanos" із номером ВТ5164АХ.
Барну шпиталізували в лікарню швидкої медичний допомоги Миколаєва.
Головний лікар медзакладу Олександр Дем'янов повідомив, що стан депутата задовільний: "Зараз потерпілий перебуває на обстеженні. У результаті побиття він отримав травму голови й рубану травму ноги".
У поліції підтвердили: "До нас надійшла заява від перехожих про бійку на вулиці Космонавтів… Постраждалим справді виявився депутат облради Барна, хоча сам він заяву в поліцію не писав, а одразу поїхав до лікарні, де в цей час проходить обстеження. Про всі деталі й кваліфікацію події повідомимо дещо пізніше".
"Укрінформ" зазначає, що Барна на останніх сесіях облради поводився доволі зухвало й вимагав відставки чинного голови облради Вікторії Москаленко.
А 10 червня журналіст зняв смс-переписку депутата під час голосування облради, з якої слідує, що Барна відзвітував перед "Мультиком" (так у Миколаєві називають відомого кримінального авторитета – ред.), який про лобіював надання гірського відводу ТОВ "Південний кар'єр" для розробки родовища пісків "Вознесенське 1".
Коли Барна побачив, що його переписку сфотографували, то намагався відкупитися, запропонувавши журналісту гроші. А коли домовитися не вдалося, то вийшов на трибуну сесії й заявив, що його шантажують.
Після цього інциденту фракція БПП зажадала, щоб Барна вийшов із фракції. Під тиском однопартійців він покинув фракцію, але депутатський мандат не здав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.