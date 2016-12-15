Охендовський заявляє, що ніхто не просив його допомагати Онищенку
Голова ЦВК Михайло Охендовський заявляє, що до нього ніхто не звертався з приводу реєстрації кандидатом в депутати Олександра Онищенка на дострокових виборах в ВР у 2014 році.
Про це Охендовський заявив у четвер перед допитом у НАБУ, відповідаючи на питання про те, що реєстрації Онищенка відбувалася по дзвінку президента Петра Порошенка або через гроші.
"Ніхто до мене не звертався з приводу реєстрації кандидатом Онищенка. Коли він подавав повторно Онищенко свої документи до ЦВК, він дійсно заходив до мене в кабінет. На кого він не посилався, оскільки в цьому не було потреби", - сказав Охендовський.
"Він просто сказав, що розуміє свою помилку при поданні первинних документів, подав новий комплект документів і спитав, коли можна очікувати на розгляд ого питання в ЦВК. Я відповів, що питання буде розглянуто у встановлений законом строк – не пізніше ніж на 5-й день після подання документів", - сказав він.
Охендовский додав, що не давав Онищенку жодних відповідей щодо долі його документів, бо питання реєстрації вирішується не головою, а колегіально всім складом ЦВК.
Як відомо, 16 вересня 2014 року ЦВК відмовилась реєструвати кандидатуру Онищенка. Комісія послалася на лист Державної прикордонної служби, відповідно до якого регіонал перебував на території України у 2011 та 2012 роках менше 183 днів у кожному з відповідних річних періодів.
Згідно з законом кандидат у нардепи має протягом останніх 5 років перебувати в Україні більшість днів кожного року.
Онищенко оскаржив це рішення в суді, але суд відмовив йому у задоволенні скарги.
Пізніше Онищенко приніс повторно документи до ЦВК, і цього разу його зареєстрували кандидатом в депутати.
Після того, як на Онищенка порушили низку справ ы выну тык у Эвропу, депутат розповів ЗМІ, що зміг зареєструватися в 2014 році як кандидат в депутати по 93 виборчому округу лише після того, як передав 6 мільйонів доларів Жванії, який тоді входив до керівництва виборчого штабу БПП.
НАБУ вже викликає на допит Давида Жванію.
Оксана Коваленко, УП
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