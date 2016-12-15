Нардепи хочуть вигнати Савченко з комітету нацбезпеки ВР

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Четвер, 15 грудня 2016, 14:50

Народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Про це у четвер заявив член комітету, нардеп Юрій Береза.

"Це практично позиція більшості членів комітету", - сказав він.

"Є зараз постанова, яка буде спочатку проголосована на комітеті – понеділок, вівторок, середа, – до четверга (22 грудня – ред.) ця постанова буде винесена до зали", - додав Береза.

За його словами далі вирішуватимуть депутати своїм голосуванням.

Береза також додав, що вразі виключення Савченко з комітету у неї не буде доступу до секретних документів.

Водночас на своїй сторінці у Facebook нардеп з "Радикальної партії" Ігор Мосійчук написав, що збираються підписи депутатів під відповідною постановою.

Він опублікування відповідну постанову, яку, проте, підписали лише позафракційний народний депутат Віталій Купрій, нардеп "БПП" Іван Винник і власне Мосійчук.

Як відомо, Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і обговорювала обмін полоненими.

У четвер в СБУ заявили, що не знали про візит Савченко до Мінська для участі у переговорах з бойовиками.

Українська правда

Теми: Савченко Верховна Рада комітети
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Коментарі — 2
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IP: 46.133.226.---Сергей Семенец15.12.2016 16:01
Сер Кііп:
226 - это не террористы украинцев освобождают, а террористам отдадут.
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IP: 94.179.158.---Сер Кііп15.12.2016 15:32
Савченко оголошує голодування, протестуючи проти бездіяльності влади в плані визволення полонених
Савченко втягує в свою авантюру матерів і дружин полонених, які також починають голодування (на відміну від Савченко, справжнє).
Савченко заявляє, що вона вже припинила голодування попутно набравши вагу.
Савченко зізналася, що їздила на окуповану територію нібито з метою спілкування з полоненими?
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками терористів. Потім пояснивши, що нібито з метою визволення?
Савченко заявляє, що домовилася про обмін (складено списки обміну) 226-українців на 52-бойовиків?
І можна би було вітати таку "перемогу", нехай піариться, аби наших звільнили, якби не 2 але
1-Але Ірина Геращенко заявила, що спроба домовитись про обмін в форматі 226 на 42 зірвалася. Бойовики не хочуть мінятися.
Надія десь чула цифри 226 чужої роботи, а тепер їх озвучила?
Але може "наша надія" все ж таки домовилась?
2-Але реальна ж кількість наших полонених не 226
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