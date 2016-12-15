Нардепи хочуть вигнати Савченко з комітету нацбезпеки ВР
Народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.
Про це у четвер заявив член комітету, нардеп Юрій Береза.
"Це практично позиція більшості членів комітету", - сказав він.
"Є зараз постанова, яка буде спочатку проголосована на комітеті – понеділок, вівторок, середа, – до четверга (22 грудня – ред.) ця постанова буде винесена до зали", - додав Береза.
За його словами далі вирішуватимуть депутати своїм голосуванням.
Береза також додав, що вразі виключення Савченко з комітету у неї не буде доступу до секретних документів.
Водночас на своїй сторінці у Facebook нардеп з "Радикальної партії" Ігор Мосійчук написав, що збираються підписи депутатів під відповідною постановою.
Він опублікування відповідну постанову, яку, проте, підписали лише позафракційний народний депутат Віталій Купрій, нардеп "БПП" Іван Винник і власне Мосійчук.
Як відомо, Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і обговорювала обмін полоненими.
У четвер в СБУ заявили, що не знали про візит Савченко до Мінська для участі у переговорах з бойовиками.
Українська правда
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226 - это не террористы украинцев освобождают, а террористам отдадут.
Савченко втягує в свою авантюру матерів і дружин полонених, які також починають голодування (на відміну від Савченко, справжнє).
Савченко заявляє, що вона вже припинила голодування попутно набравши вагу.
Савченко зізналася, що їздила на окуповану територію нібито з метою спілкування з полоненими?
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками терористів. Потім пояснивши, що нібито з метою визволення?
Савченко заявляє, що домовилася про обмін (складено списки обміну) 226-українців на 52-бойовиків?
І можна би було вітати таку "перемогу", нехай піариться, аби наших звільнили, якби не 2 але
1-Але Ірина Геращенко заявила, що спроба домовитись про обмін в форматі 226 на 42 зірвалася. Бойовики не хочуть мінятися.
Надія десь чула цифри 226 чужої роботи, а тепер їх озвучила?
Але може "наша надія" все ж таки домовилась?
2-Але реальна ж кількість наших полонених не 226