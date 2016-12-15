ФСБ продовжує тиснути на адвоката Ільмі Умерова

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Четвер, 15 грудня 2016, 14:52

Співробітник ФСБ в четвер спробував вручити виклик на допит адвокатові Миколі Полозову, який захищає заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Полозова, він "ввічливо відмовився" від повістки, оскільки відповідне рішення кримського суду ще не вступило в силу.

Також він опублікував рішення суду про його допит, яке він назвав "абсолютно юридично безграмотним і феєрично нігілістським".

Як відомо, раніше окупаційний Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ Скрипки дозволити викликати на допит адвоката Миколи Полозова як свідка по справі Умерова.

Сам адвокат зазначив, що в разі його допиту як свідка, він не зможе більше захищати Умерова. Він вважає, що таким чином заступника голови Меджлісу хочуть позбавити адвоката.

Теми: кримські татари Крим права людини
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