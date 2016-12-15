ФСБ продовжує тиснути на адвоката Ільмі Умерова
Співробітник ФСБ в четвер спробував вручити виклик на допит адвокатові Миколі Полозову, який захищає заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За словами Полозова, він "ввічливо відмовився" від повістки, оскільки відповідне рішення кримського суду ще не вступило в силу.
Також він опублікував рішення суду про його допит, яке він назвав "абсолютно юридично безграмотним і феєрично нігілістським".
Як відомо, раніше окупаційний Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ Скрипки дозволити викликати на допит адвоката Миколи Полозова як свідка по справі Умерова.
Сам адвокат зазначив, що в разі його допиту як свідка, він не зможе більше захищати Умерова. Він вважає, що таким чином заступника голови Меджлісу хочуть позбавити адвоката.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.