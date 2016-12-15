Янукович "передумав": "Беркут" не перевищував повноваження

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Четвер, 15 грудня 2016, 14:53

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не говорив про перевищення співробітниками спецпідрозділу "Беркут" своїх повноважень під час подій на "Майдані".

Про це він сказав в Дорогомиловському суді Москви при розгляді позову екс-регіонала Володимира Олійника про визнання подій 2014 року в Україні "державним переворотом", – передає ТАСС.

За словами Януковича, що його слова "були невірно витлумачені в коментарях ЗМІ".

"Я не говорив про те, що співробітники "Беркута" перевищували свої повноваження. Я сказав, що були окремі випадки, в яких треба було розібратися, чи перевищували вони повноваження", – цитує його російське видання.

Янукович додав, що дав доручення розібратися в цьому питанні прокуратурі, висновки якої потім мав розглянути суд.

"Ми діяли відповідно до закону. У мене не було і немає прав звинувачувати співробітників "Беркута" в перевищенні повноважень", – сказав екс-президент.

Янукович також заявив, що ані він, ні керівництво правоохоронних органів "не віддавали наказів про застосування зброї на "Майдані".

"Якщо десь застосовувалася зброя, то тільки з метою самооборони. А, можливо, для усунення загрози, яку несли озброєні люди громадянам. Але ми таких випадків не знали", – додав екс-президент.

Як відомо, 28 листопада під час відеодопиту у справі про вбивства на Євромайдані з Ростовського суду Янукович назвав розгін 30 листопада 2013 року "спланованою провокацією".

"Тому що студентів на той час там уже не було. Туди підійшли радикали, і вони почали провокувати "Беркут"."Беркут", на мій погляд, перевищив свої повноваження. Але це моя точка зору. Її треба було підтвердити розслідуванням", – сказав тоді Янукович.

Як повідомлялося 15 грудня Дорогомиловский суд Москви почав процес за позовом екс-нардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника про визнання "державним переворотом" в Україні подій початку 2014 року.

Екс-"регіонал", який перебуває в розшуку нібито не зміг домогтися розгляду своїх претензій в Генпрокуратурі України.

Після розстрілів протестувальників Олійник утік з України. Наприкінці 2014 року з’явилася інформація, що він живе в анексованому Росією Криму, у Ялті, і їздить до Москви.

До суду для дачі показань свідків було викликано тодішніх українських чиновників: колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова, екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва, колишнього главу МВС Віталія Захарченка, екс-главу СБУ Олександра Якименка, екс-генпрокурора Віктора Пшонку, екс-главу КС В'ячеслава Овчаренка та інших.

Однак за словами адвоката, відреагували на виклик тільки Азаров і Янукович.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що вважає юридично нікчемною спробу через російський суд довести "державний переворот" в Україні.

Теми: Янукович Євромайдан
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